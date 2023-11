Germania, ter Stegen lascia il ritiro. Nagelsmann: “Non so per quanto starà fuori”

Brutta tegola per la Germania ma anche per il Barcellona, poichè il portiere Marc-André ter Stegen ha dovuto lasciare il ritiro dei tedeschi a causa di un problema alla schiena. L’estremo difensore blaugrana salterà le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Turchia e Austria. Queste le parole del ct Julian Nagelsmann in conferenza stampa in merito proprio al problema accusato da ter Stegen:

“Non posso essere specifico sull’infortunio di Marc. Ha un mal di schiena che gli impedisce di eseguire movimenti specifici del portiere. Il dottore ha detto che le due partite della Nazionale ormai non hanno più senso e che anche le cose sono peggiorate. Non posso rispondere per quanto tempo resterà fuori”.

Foto: Instagram ter Stegen