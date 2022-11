Germania su Twitter: “Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione”

Attraverso un tweet la Federazione Tedesca ha spiegato il motivo della sua protesta contro la FIFA dopo il divieto di usare la fascia da capitano a favore della comunità LGBT. Di seguito il tweet che ritrae i giocatori che si tappano la bocca nella foto prima del fischio d’inizio:

“Volevamo usare la nostra fascia da capitano per difendere i valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica, i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione”.

Foto: ESPN