Germania show per inaugurare Euro2024: 5-1 alla Scozia (in dieci)

La Germania inaugura Euro2024 con rotondo 5-1 alla Scozia. Partono forte i tedeschi. E all’11’ la sblocca Florian Wirtz: sventagliata di Kroos a trovare Kimmich che mette in mezzo un rasoterra sul quale arriva Wirtz che di piatto, di prima intenzione, batte Ginn, che la tocca ma riesce solo a mandarla a sbattere sul palo interno prima che la sfera entri in rete. Al 18′ arriva anche il raddoppio dei tedeschi: numero di Gundogan, filtrante per Havertz, scarico per Musiala, sterzata e gran botta per il 2-0. Al 44′ arriva anche il rigore per i padroni di casa: brutta entrata di Porteous (espulso) su Gundogan. Il Var richiama l’arbitro Turpin che, dopo aver rivisto l’episodio, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Havertz che spiazza il portiere e fissa il punteggio sul 3-0. Nella ripresa calano i ritmi, ma la Germania continua a rendersi pericolosa. E al 68′ arriva anche la rete del 4-0 con il nuovo entrato Fullkrug che, dopo appena 5′ minuti, mette anche la sua firma sulla gara. Il centravanti del Borussia Dortmund trova la rete anche al 75′, ma il Var gli toglie la gioia della doppietta per posizione di fuorigioco. Nel finale, all’88’, arriva anche la rete del 4-1 della Scozia con l’autorete di Rudiger che devia la palla nella propria porta. Ma la Germania risponde subito calando il pokerissimo con Emre Can con una conclusione dal limite dell’area.

Foto: Instagram Germania