Inghilterra imbattuta a Wembley nelle fasi finali, compito difficile per la Germania

Alle 18 ci sarà Inghilterra-Germania a Wembley, gli inglesi giocheranno in casa con una cornice di pubblico non indifferente anche se ancora al 25% della capienza. Questo ottavo di finale sarà particolarmente duro per i tedeschi che affronteranno un Inghilterra forte, ma anche statisticamente sono imbattuti a Wembley nelle 14 partite in un Europeo e nelle fasi finali di un Mondiale giocate nello stadio di Londra. Vedremo se la squadra di Low riuscirà a sfatare questo taboo facendo una vera e propria impresa. La Germania ne è certamente capace, ma attenzione a questa Inghilterra che non ha ancora subito gol anche se ne ha fatti soltanto due.

14 – England are unbeaten in their 14 EUROs or World Cup finals matches at Wembley stadium (W9 D5). Comforts. @OptaFranz#OptaBattle #ENGGER #EURO2020 pic.twitter.com/dPGsPW8ByE — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2021

Foto: Twitter Euro 2020