Germania, sempre più Nagelsmann per la panchina

Secondo quanto appreso da Abendzeitung, la Germania è sempre più vicina all’ingaggio di Julian Nagelsmann per il ruolo di commissario tecnico. L’ex allenatore del Lipsia ha aperto alla federazione tedesca per un ruolo che dovrebbe ricoprire solo per un breve periodo (Europei 2024). Dalla prossima stagione, infatti, il giovane tecnico vorrebbe tornare ad allenare un club.

Foto: Kicker