Qual. Mondiali: Germania prima squadra qualificata a Qatar 2022, Dumfries in gol nel 6-0 dell’Olanda. Tutti i risultati della serata

Il poker della Germania in Macedonia ha un valore speciale in quanto la squadra tedesca diventa la prima a staccare il pass per Qatar 2022. Alla qualificazione si avvicina anche l’Olanda che travolge 6-0 la Gibilterra con la rete, tra le altre, anche dell’interista Dumfries. La Croazia invece non va oltre il 2-2 nella sfida contro la Slovacchia. Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo E

Biellorussia-Repubblica Ceca 0-2

Estonia-Galles 0-1

Gruppo G

Lettonia-Turchia 1-2

Olanda-Gibilterra 6-0

Norvegia-Montenegro 2-0

Gruppo H

Croazia-Slovacchia 2-2

Slovenia-Russia 1-2

Gruppo J

Islanda-Liechtenstein 4-0

Macedonia de Nord-Germania 0-3

Romania-Armenia 1-0

FOTO: Twitter Germania