Germania: per restare in Bundesliga, il Werder Brema dovrà affrontare l’Heidenheim

Oggi si è conclusa anche la 2.Bundesliga e, di conseguenza, siamo venuti a conoscenza della squadra designata ad affrontare il Werder Brema per lo spareggio che vale un posto in Bundesliga: si tratta dell’Heidenheim, che ha chiuso la stagione al terzo posto della serie cadetta. I due club si sono già affrontati in DFB Pokal questa stagione, con il Werder che si è imposto per 4-1.