Germania, nervi tesi in allenamento: Fullkrug e Rudiger arrivano quasi alle mani

Clima teso in casa Germania, compagine che ospiterà i prossimi Europei. Come riportato da diversi media tedeschi, nell’ultimo allenamento, gli animi si sono scaldati in maniera eccessiva. Toni Rudiger e Niclas Fullkrug, dopo un contrasto di gioco, si sono affrontati a muso duro in campo. Rudiger sarebbe entrato in maniera pericolosa e dura sull’attaccante. Il centravanti del Borussia Dortmund, subito il fallo, si è scagliato contro il compagno, con tanto di insulti a corredo.

Il difensore del Real Madrid non l’ha presa bene e sarebbero dovuti intervenire diversi compagni per sedare gli animi. La Bild scrive che alcuni componenti dello staff tecnico hanno diviso i due calciatori.

Evicentemente, tra i due, c’erano ancora alcune scorie dell’ultima finale di Champions, dove erano avversari.

Foto: twitter personale