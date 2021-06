Germania, Low: “Tanta delusione per l’eliminazione. Questa Nazionale ha un grande futuro, auguro a Flick il meglio”

Conferenza stampa d’addio per Joachim Low, che si congeda dopo 15 anni da commissario tecnico della Germania. Sull’eliminazione di ieri: “Mi assumo ovviamente la responsabilità, senza se e senza ma. E credo che ci vorrà un po’ di tempo, per elaborare la delusione. Nessuno è riuscito a trovare pace la notte scorsa. La delusione e il colpo per la sconfitta sono stati enormi. Credo che anche ai calciatori servirà ancora qualche giorno”. L’augurio per il futuro: “Credo che questa squadra potrà raggiungere il successo cui aspira. Auguro al mio successore Hansi Flick ogni bene e di aver successo”. Sulla sua esperienza alla guida della Nazionale (durata ben 15 anni): “In un periodo così lungo ci sono stati tanti momenti bellissimi e ovviamente anche delle delusioni”.

FOTO: Twitter Germania