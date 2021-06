Germania, Low: “La squadra inglese è cresciuta molto ed ha tanta qualità. Sarà dura”

L’allenatore della Germania, Joachim Low, ha parlato della delicata sfida, valida per un ticket per accedere ai quarti, della sua squadra contro l’Inghilterra durante una conferenza stampa. Queste le sue parole: “La squadra inglese è cresciuta molto negli ultimi tre anni. Alla Coppa del Mondo del 2018 hanno dimostrato di essere tra le migliori nazionali. Hanno molti giocatori della Premier League che sono abituati a un ritmo alto e che sono davvero forti. Hanno elementi veloci, quindi nel complesso hanno tanta qualità. Le partite a questo livello sono spesso decise da dettagli molto piccoli. Gli errori che vengono fatti e le occasioni che saranno sfruttate per esempio. Vedremo come i giocatori riusciranno a gestire i nervi. Sanno che domani passeremo il turno o torneremo a casa”.

Foto: Profilo Twitter Germania