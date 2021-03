Germania, Kroos lascia il ritiro per un infortunio all’adduttore

Toni Kroos lascia il ritiro della Nazionale tedesca e fa ritorno a Madrid, dove domani sarà sottoposto a test clinici. Il centrocampista tedesco – riporta Marca – è alle prese con un problema all’adduttore ma il suo infortunio non sembra grave.

Kroos, che avrebbe dovuto giocare con la maglia della Germania gli impegni con Islanda, Romania e Macedonia, validi per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, è in dubbio per la partita di campionato contro l’Eibar, in programma dopo la sosta.

