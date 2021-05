Germania, Kroos ancora positivo al Covid. Low: “Lo aspettiamo”

Toni Kroos è ancora positivo al Covid, lo ha annunciato il ct della Germania Joachim Low in conferenza stampa: “Ieri era ancora positivo e finché resterà positivo dovrà restare in quarantena. Appena otterrà il risultato negativo potrà tornare da noi. Ha già avuto sintomi leggeri, anche se erano la scorsa settimana”. Kroos è stato convocato per gli Europei ed è già in quarantena da due settimane. Si spera di averlo pronto al massimo per la gara d’esordio della Germania contro la Francia a Monaco il 15 giugno.

Foto: Twitter Real