Germania, Kimmich: “Delusione profonda e molto difficile da accettare, avremmo potuto vincere il torneo”

Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista della Germania, Joshua Kimmich, ha voluto esprimere il suo dispiacere per l’eliminazione da Euro 2020 della sua Nazionale e per il termine dell’incarico da CT per Joachim Löw.

“La delusione è profonda, ed è molto difficile per me da accettare.

Ho sempre creduto al 100% che avremmo potuto vincere il torneo, e sono molto triste perché non siamo riusciti a rendere orgogliosi voi e tutti noi.

Si è trattato di una grande opportunità che purtroppo non siamo riusciti a cogliere, eppure sono certo che torneremo.

Grazie per il vostro sostegno, è stato un piacere suonare di nuovo di fronte a voi!

E grazie anche al nostro coach Jogi Löw, non dimenticherò ciò che è ha fatto in questi anni.

Sono grato per la fiducia che ha avuto in me in tutti questi anni, è un onore per il nostro Paese ogni volta“.

Foto: Instagram giocatore