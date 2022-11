Germania, i giocatori si tappano la bocca nella foto pre-partita per protesta verso la FIFA

Nella foto pre partita tra Germania e Giappone, gli 11 titolari di Flick ha posato con la mano sulla bocca, in segno di protesta alla FIFA di vietare la lascia da capitano con scritto “One Love” in favore della comunità LGBTQ+. La FIFA non ha ancora inquadrato la fascia usata da Manuel Neuer, che risultava coperta nella foto di rito.

Foto: Logo Germania