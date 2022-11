Germania, i convocati per il Mondiale. Out Gosens

Flick ha diramato la lista dei convocati per Qatar 2022 della Nazionale tedesca. Out Gosens perchè all’Inter non sta trovando minuti. Torna Gotze Ecco la lista di una delle favorite al titolo:

Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte)

Difensori: Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Gunter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Sule (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Brandt (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gotze (Eintracht Francoforte), Gundogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco)

Attaccanti: Adeyemi (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern Monaco), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Monaco), Muller (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco)

Foto: Logo Germania