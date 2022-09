Germania, Flick elogia l’Ungheria di Rossi: “Sta facendo molto bene, non sarà una partita facile”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ungheria, Hans-Dieter Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato delle assenze di Leon Goretzka e Manuel Neuer: “Questi infortuni potrebbero essere un avvertimento in vista del Mondiale, visto che non sappiamo cosa accadrà in Qatar e dovremo essere pronti ad affrontare anche situazioni del genere. Al posto di Neuer ci sarà ter Stegen, abbiamo sempre detto che è il nostro dodicesimo, mentre la fascia di capitano sarà indossata da Muller”. Infine, ha elogiato l’operato di Marco Rossi alla guida della Nazione ungherese: “L’Ungheria sta facendo molto bene, concedendo sempre poco agli avversari, non sarà una partita facile”.

Foto: Germania Twitter