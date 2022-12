Germania, Flick confermato come commissario tecnico della Nazionale

Il presidente della DFB Bernd Neuendorf ha confermato Hansi Flick alla guida della Germania. Di seguito le sue parole: “Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che dominerà questa sfida insieme al suo team. Per quanto riguarda il successore di Oliver Bierhoff, abbiamo concordato che discuteremo prima la struttura futura di quest’area di responsabilità all’interno della DFB e poi prenderemo una decisione”.

Foto: Twitter Bayern