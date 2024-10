Germania decimata dagli infortuni: Nagelsmann dovrà inventarsi qualcosa

Domani la Germania scenderà in campo contro la Bosnia, in occasione della Nations League. Nagelsmann, date le numerose indisponibilità, sarà costretto a improvvisare. Le risorse di qualità a disposizione del commissario tecnico sono comunque tante e di valore, ma peseranno senza dubbio le assenze di alcuni principali protagonisti. Uno tra tutti Ter Stegen, colpito dal grave infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione, e che Nagelsmann sostituirà molto probabilmente con Alexander Nubel, all’esordio in Nazionale a 28 anni. A difendere la sua porta, secondo Sky Sports.de, ci saranno l’inamovibile Joshua Kimmich a destra, Antonio Rüdiger e Jonathan Tah al centro della difesa e Maximilian Mittelstädt come terzino sinistro. A centrocampo, potrebbero trovare minuti Pascal Groß e Robert Andrich, data la pesante assenza di Gundogan e Can. Ritroverà la titolarità dopo tempo Serge Gnabry. Presenza forse un po’ preannunciata, data l’assenza di Havertz e Musiala. Wirtz, invece, giocherà sulla destra. Al centro dell’attacco spazio a Tim Kleindienst del M’gladbach.

Foto: Instagram Nagelsmann