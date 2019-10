Germania-Argentina 2-2: a Gnabry e Havertz rispondono Alario e Ocampos

L’amichevole di lusso tra Germania e Argentina, disputata questa sera a Dortmund, si conclude 2-2. Apre le marcature, a conferma del suo buon momento, Gnabry al 16′ e al 22′ Havertz raddoppia da pochi passi. Nella ripresa una, fino a quel momento, spenta Argentina ritrova la giusta verve per rientrare in partita grazie anche ai cambi di Scaloni. Alario accorcia le distanze al 66′ e a cinque dal termine l’ex Milan e Genoa Ocampos pareggia i conti. Nel finale altra occasione nuovamente per l’Albiceleste, oggi priva di Messi, ancora con Alario. Da segnalare l’impiego di Emre Can dal primo minuto nella difesa a tre di Loew e le buone prestazioni di De Paul e Lautaro Martinez.

Foto: Argentina Twitter