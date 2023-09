Germania, altra scoppola con il Giappone. In amichevole i nipponici vincono 4-1

Dopo averli elininati dallo scorso Mondiale in Qatar, con la vittoria per 2-1, il Giappone ci prende ancora gusto e stavolta umilia la Germania in amichevole. I nipponici si impongono con un netto 4-1.

Apre le marcature Ito, pareggia Sané. Il Giappone si porta sul 2-1 Ueda. Ne recupero, con la Germania proiettata in avanti, il Giappone fa altri due gol nel recupero con Asano e Tanaka. Altra scoppola per la Germania e Flick, in un momento nero per il calcio tedesco.

Foto: twitter FIFA