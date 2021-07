Gerard Moreno: “Nessuna paura dell’Italia. Siamo due squadre simili. Vogliamo il pallino del gioco”

Intervistato dal quotidiano Sport, l’attaccante del Villarreal e della Spagna, Gerard Moreno, ha parlato in vista della gara con l’Italia di domani, valida per le semifinali di Euro 2020.

Queste le sue dichiarazioni: “Domani si affronteranno due Nazionali tra le migliori al mondo, molto forti, con grande tradizione. Entrambe giochiamo un bel calcio, propositivo, offensivo e spettacolare. L’Italia ha fatto molto bene, sarà stimolante e allo stesso tempo difficile, i dettagli come sempre faranno la differenza”.

Sulla difesa italiana: “Paura di Chiellini e compagni? No, ma li rispettiamo perché gli azzurri hanno grandi calciatori e tanta esperienza. Abbiamo visto con Lukaku l’ottimo lavoro che hanno fatto, noi però abbiamo Morata che li conosce bene e può aiutarci a capire qualche segreto per scardinare la loro difesa. Anche noi meritiamo rispetto, certo, non siamo la Spagna di qualche anno fa, ma abbiamo aperto un nuovo ciclo e vogliamo prenderci le nostre soddisfazioni”.

Foto: Twitter Villarreal