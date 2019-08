Georgina: “Non è facile stare con CR7, c’è ammirazione reciproca. Adoro Torino e l’Italia…”

Georgina Rodriguez, compagna del fenomeno portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del The Sun: “Essere in coppia con una persona così famosa non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Ciò che sento per lui è più forte di qualunque cosa, di ogni tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca. Ma anche sedurre e sognare è importante. Il nostro primo incontro è stato da Gucci, dove io lavoravo come assistente alle vendite. Giorni dopo ci siamo rivisti ancora in un altro evento del brand. È stato allora che abbiamo potuto parlare in un’atmosfera rilassata, fuori dal mio ambiente di lavoro. È stato amore a prima vista per entrambi. Adoro Torino, il fatto che sia situata vicino alle Alpi, vicino a Milano e vicino alla Spagna. L’Italia è una Nazione meravigliosa, con la sua storia, la sua cultura, l’arte e la moda. E io adoro la Juve. Ma io ho la più grande ricchezza che puoi avere, ovvero la salute e una famiglia felice. Mio padre è morto pochi mesi fa dopo una lunga malattia, ho realizzato cos’è davvero importante, ovvero la salute. È la mia più grande ricchezza. Senza salute non siamo niente. Ciò che mi dà più pace e felicità è sapere che stiamo tutti bene. Il benessere economico è bello, ti aiuta con molte cose, ma ti dà anche problemi. Puoi avere tutto il controllo del mondo, a volte non è facile avere a che fare con i soldi. Non ti dà felicità. Aiuta, ma non è tutto nella vita”.

Foto: Georgina Instagram