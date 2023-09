Georgia-Spagna, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 Georgia e Spagna scendono in campo in una sfida valida per il Gruppo A, con la Spagna ora al quarto posto nel girone. Queste le formazioni ufficiali:

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kashia, Kvirkvelia, Azarovi; Gocholeishvili, Kiteishvili, Lobjanidze, Gagnidze, Aburjania; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simòn; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Asensio, Morata, Olmo. All. de la Fuente.

Foto: Instagram Euro2024