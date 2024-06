Georgia-Repubblica Ceca: le probabili formazioni

Oggi alle 15 si disputerà Georgia-Repubblica Ceca, valida per la seconda giornata del Gruppo F dell’Europeo. Entrambe le squadre sono state sconfitte nel primo turno, rispettivamente da Turchia (1-3) e Portogallo (1-2). Per entrambe le Nazionali quindi la partita potrebbe essere decisiva per alimentare le proprie chance di qualificazione. Andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori:

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili,; Kvaratskhelia, Mikautadze. Ct. Sagnol.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil. Ct. Hasek.

Foto: instagram Euro 2024