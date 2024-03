Alle 18.00 scenderanno in campo Grecia e Georgia per le finali playoff per le qualificazioni a Euro2024. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

GEORGIA: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Chakvetadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia

GRECIA: Vlahodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas

Foto: Instagram Euro2024