Georgia a Euro 2024, i festeggiamenti di Kvaratskhelia e dei compagni. Il video

La Georgia ha scritto una pagina di storia dello sport, qualificandosi per la prima volta a una fase finale del campionato europeo, grazie alla vittoria ai rigori sulla Grecia.

Gioia irrefrenabile per Kvaratskhelia e i suoi compagni, che negli spogliatoi e nella sala stampa hanno iniziato a cantare e ballare. Buone notizie per il Napoli, visto che nel video Kvara, uscito per infortunio, salta e balla apparentemente senza problemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgian National Team 🇬🇪⚽️ (@geo__team)

Foto: Instagram Georgia