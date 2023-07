George Weah: “Speravo tanto in un accordo tra Timothy e la Juventus”

Il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato da parte della Juventus è stato Timothy Weah. L’attaccante francese, figlio di George Weah, è arrivato dal Lille. Proprio suo padre, ex calciatore anche del Milan, sulle colonne di SportWeek ha parlato dell’approdo in bianconero di suo figlio: “Ci speravo tanto, il fatto che abbia trovato l’accordo con la Juventus mi ha reso davvero felice. Timo è nato a New York ma ha sempre respirato l’aria dell’Italia. Si farà valere, è giovane ma sa già come comportarsi”.

Foto: Weah Twitter Juventus