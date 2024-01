George Weah in visita alla Continassa: foto con Allegri e saluto ai calciatori

Mattinata speciale alla Continassa, quartier generale della Juventus. A far visita al club bianconero è giunto l’ex fuoriclasse liberiano, George Weah, papà di Timothy. L’ex Milan, Pallone d’Oro 1995, ha abbracciato Massimiliano Allegri, con maglia numero 9 personalizzata, foto con Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera e poi anche con la squadra.

George Weah ha sempre sostenuto di essere un grande tifoso della Juventus, nonostante sia diventato famoso in maglia Milan. Una visita interessante per caricare la squadra in vista del Derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera.

Questa mattina è arrivato un ospite particolare: George Weah in visita alla Continassa ✨ pic.twitter.com/T9GvHnkV79 — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2024

Foto: twitter Juventus