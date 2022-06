Gentile: “Non c’è più voglia di indossare la maglia della Nazionale. La mia Under 21? Gli stranieri non avevano ancora invaso la A”

Claudio Gentile, ex CT dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai 1: “Prima avevo molte possibilità di scegliere in Serie A, perché non c’era ancora stata l’invasione degli stranieri. Della mia Under 21 sei sono diventati campioni del mondo. La strada era quella giusta. Poi le cose sono cambiate.

Sto notando che non c’è più quella voglia di indossare la maglia azzurra e lo trovo incredibile. Prima per noi era un traguardo importantissimo. Oggi vedo che molti giocatori vanno via quasi contenti di lasciare il ritiro. Ripeto, questa è una cosa che faccio fatica ad accettare. I giocatori che non vengono chiamati devono rimpiangerlo perché vuol dire che hanno fallito. I recenti giocatori che sono andati via dal ritiro di Coverciano? Una cosa molto strana che si verifica si sta verificando in queste convocazioni che ha fatto Mancini. Se la Nazionale è diventata quasi un peso? Sembra quasi di sì ma bisogna vedere cosa c’è dietro, perché non penso che un giocatore rifiuti la maglia azzurra per andare in vacanza e starsene a casa. C’è qualcosa che li spinge, forse pensano di fare il meglio per loro ma non è così“.

