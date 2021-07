Gentile: “La Spagna non è quella del passato. Non ha gioco. L’Italia è favorita”

Claudio Gentile, ex difensore, campione del Mondo del 1982, e allenatore, ha parlato a Radio 1 Rai in vista della gara tra Italia e Spagna.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono rimasto entusiasta per l’euforia e lo spirito di gruppo di questa Nazionale, ognuno gioca per aiutare gli altri. Nella mia Nazionale ’82 era lo stesso. Italia-Spagna? Vedo l’Italia finalista, poi sarà un’incognita. La Spagna non mi sembra quella degli anni passati, non ha gioco. Vedo l’Italia nettamente favorita”.

Una finale Italia-Inghilterra: “Non sarebbe facile da battere l’Inghilterra. Vedo la finale degli azzurri proprio contro di loro, che stanno dimostrando di essere all’altezza dell’Europeo. Avranno il vantaggio di giocare in casa a Wembley e questo è un fattore importante. Prima però pensiamo alla Spagna, poi ci sarà tempo per il resto”.

Infortunio a Spinazzola: “Grave perdita, il ragazzo stava facendo benissimo. Era un’arma importante per Mancini. Un allenatore deve essere sempre pronto, l’infortunio può essere sempre dietro l’angolo, fa parte dello sport. Chi lo sostituirà dovrà cercare di sfruttare l’occasione e dare il massimo per dimostrare di essere all’altezza. Vedremo domani chi sarà il sostituto”.

Foto: Wikipedia