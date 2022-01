Gentile: “Dybala sa benissimo cosa perderà se lascerà la Juve. Per me resta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore e tecnico, Claudio Gentile, ha parlato in merito alla vicenda Dybala, con il capitolo rinnovo in bilico con la Juventus.

Queste le sue parole: “E’ una scelta della società che va rispettata. Consideriamo sempre che non sono dei dilettanti, quelli che sono lì a Torino. Sicuramente avranno un progetto, un programma, per risolvere questa questione. Secondo me alla fine Paulo rimarrà alla Juve. Io do un parere da tifoso juventino e capisco come ragionano in società: ritengo che il discorso rinnovo lo risolveranno“.