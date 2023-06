Genoa, Zangrillo: “La scorsa stagione è stata quella dell’Only One Year, questa sarà dell’orgoglio”

Alberto Zangrillo, il presidente del Genoa, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di tutta la sua soddisfazione per la stagione appena conclusa e la trepidazione per quella che sta andando a cominciare. A lui è intestato lo slogan che tanto bene ha portato al Grifone e ha dettato la via per la promozione diretta: Only One Year, un solo anno di cadetteria. È diventato anche un marchio di fabbrica stampato sulle magliette diffuse per festeggiare il successo. La Rosea gli ha chiesto di trovare un altro slogan per la nuova stagione. «Ora mi viene in mente solamente una parola: orgoglio. Ci siamo andati a purificare in Serie B, e non era certo banale farcela in un anno. Vedendo i playoff, poi…». Quindi ha parlato del suo ruolo di Presidente del Club più Antico d’Italia: «A novembre saranno due anni in questo ruolo, che cerco di meritarmi ogni giorno. E il modo migliore è mettere ogni mattina fra le cose più importanti della mia esistenza il Genoa, pensando: “Quale può essere oggi il mio contributo? Aiutare tutti a stare bene insieme. Cercando di creare un clima positivo in cui le persone si stimino nel rispetto del lavoro altrui, senza personalismi. Basso profilo, però, non vuol dire… presidente onorario, il solito vecchio pachiderma, ma significa essere a conoscenza del tuo perimetro di azione nel rispetto delle deleghe. Il Genoa ha un potenziale sociale enorme che io devo proteggere e valorizzare. Il mio ruolo è creare le condizioni perché questo germoglio venga fuori. Il calcio è impietoso, un giorno sei sull’altare e il giorno dopo nella polvere. Ecco perché quando ero sull’altare ho cercato di nascondermi».

Foto Twitter Genoa