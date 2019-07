Genoa, visite mediche per Cassata: “Non vedo l’ora di cominciare”

In casa Genoa è il giorno delle visite mediche per Francesco Cassata, centrocampista classe 1997 che, dopo un anno in prestito al Frosinone, si prepara a lasciare il Sassuolo e diventare un nuovo giocatore della formazione rossoblù. Il 21enne ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Genoa a Sky Sport: “Non vedo l’ora di cominciare, spero di fare una grande stagione e dare una mano a raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto Twitter Frosinone