Genoa, visite mediche in corso per Semper

Visite mediche in corso per il classe 1998, Adrien Semper. Come vi avevamo raccontato lo scorso 5 agosto, il portiere, rimasto svincolato dal Chievo è stato subito contattato dal Genoa per offrirgli un ruolo da vice Sirigu. Nelle prossime ore attesa la firma sul contratto che lo legherà al club ligure.

Foto: Instagram giocatore