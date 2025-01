Genoa: visite mediche in corso per Onana

In casa Genoa si avvicina sempre di più un nuovo rinforzo. Il centrocampista Jean Onana, infatti, sta svolgendo le visite mediche di rito, prima di passare alla firma del contratto per diventare un nuovo calciatore dle Grifone. Il calciatore arriva sulla base di un prestito con diritto di riscatto dal Besiktas e potrebbe essere un’aggiunta molto importante nello scacchiere tattico disegnato da Patrick Vieira. Se tutto dovesse andare bene, l’obiettivo dei rossoblù sarebbe quello di averlo disponibile per la sfida contro la Fiorentina al Franchi.

FOTO: Instagram Onana