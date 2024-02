Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali

Alle 20.45 Genoa e Udinese scenderanno in campo in quel di Marassi per il terzo ed ultimo match di questo sabato di Serie A. Le formazioni ufficiali delle due squadre:

GENOA (3-5-2) Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

UDINESE (3-5-2) Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi.

Foto: sito Genoa