Genoa, tre punti pesantissimi per la salvezza. Vincono Fiorentina e Napoli

Lo vince il Genoa di Nicola (2-1) lo scontro salvezza contro il Lecce e agguanta i tre punti nei minuti finali con l’autogol di Gabriel salendo a +4 in classifica proprio sopra i giallorossi. I grifoni dopo una buona gara giocata in parità con i salentini, si ritrovano in avanti con una vittoria che diventa fondamentale per il futuro. Nell’altro scontro salvezza vince il Brescia 2-1 ai danni della Spal che passa in vantaggio nell’extratime con il gol di Zmrhal e condanna gli uomini di Di Biagio alla retrocessione in Serie B con quattro turni d’anticipo. Vince invece la Fiorentina in scioltezza, 2-0 sul Torino con l’autogol di Lyanco e il gol del solito Cutrone che è tornato ai livelli di un tempo. Vince anche il Napoli (2-1) contro l’Udinese, con Milik che risponde a De Paul appena entrato in campo al posto di Mertens nel primo tempo. Poi nei minuti finali gli azzurri siglano il sorpasso grazie alla rete di Politano che manda la palla sotto il sette.

Foto: profilo twitter Genoa