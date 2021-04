Genoa, tre punti per la serenità: Scamacca e Shomurodov abbattono lo Spezia

Il Genoa porta a casa una vittoria fondamentale quanto sofferta nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A. Ci pensano le sostituzioni a indirizzare la partita sul binario rossoblù, dopo lo 0-0 del primo tempo. Finisce 2-0 grazie ai gol di Gianluca Scamacca e Eldor Shomurodov. Vantaggio al 63′, con l’attaccante italiano che si ritrova il pallone sui piedi per un semplice tap-in dopo la respinta, un po’ troppo corta, di Provedel sul tiro-cross di Zappacosta. Raddoppio all’86’ con l’uzbeko, che controlla bene un passaggio decisivo sul limite e segna con uno stupendo tiro a giro sulla destra. Vittoria meritata per il Grifone, meglio messo in campo rispetto agli avversari. Giornata no per il portiere spezzino, protagonista di troppe sviste che potevano rendere il passivo più ampio. Respira Ballardini e il Genoa, che salgono a 36 e vedono sempre più la salvezza. Sconfitta che complica, ma non compromette il percorso dello Spezia.

Foto: Twitter Genoa