Genoa, Spors su Arenz: “Felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”

Se il Genoa sul campo cerca una difficile salvezza, fuori dal campo prosegue a ritmi spediti il lavoro di ristrutturazione dirigenziale. Ufficiale quest’oggi l’arrivo del nuovo responsabile scouting, Sebastian Arenz, che aveva già lavorato con il gm Spors alla Red Bull. Arenz vanta cinque stagioni nell’area scouting del gruppo Red Bull, tra Salisburgo, Bragantino e Lipsia, passato poi al Valencia, dalla stagione 2019/20 era nello staff del Milan. “Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi”, ha dichiarato Spors che ha seguito l’allenamento odierno assieme proprio al neo dirigente e al suo collaboratore Klos. “Per me è una grande sfida e un piacere essere qui. Il Genoa è un club di grande tradizione. Faremo un ottimo lavoro” sono state invece le prime parole di Arenz.

FOTO: Twitter Genoa