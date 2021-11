Genoa, si presenta Zangrillo: “Abbiamo un progetto ambizioso e rivoluzionario. Mercato? Qualcosa andrà fatto”

Nella giornata di oggi il nuovo presidente del Genoa Alberto Zangrillo si è presentato alla stampa nel Palazzo Ducale. Ecco le sue parole: “Abbiamo un progetto a medio lungo termine che ha intenzione di internazionalizzare il calcio a Genova partendo dal Genoa. Un progetto che deve essere coniugato così, una nuova esperienza. Le grandi ambizioni di 777 sono quelle di non trascurare mai il mandato, quello di fare da link tra persone che non hanno conosciuto Genova e che hanno bisogno di interpreti del loro obiettivo molto ambizioso. Non sono preoccupato di quanto visto ieri, perché davanti abbiamo un progetto importante sul quale dobbiamo lavorare“.

Zangrillo ha poi continuato: “Essere di fronte ad una rivoluzione significa abbandonare i vecchi schemi che ti facevano vivere alla giornata pensando di risolvere tutto accontentandosi di un risultato intermedio. La rivoluzione non è facile, significa cercare di attirare i giovani per creare una nuova esperienza. Loro sono alla ricerca del meglio, l’obiettivo è la ricerca del meglio. Spesso ci si riesce, a volte non ce la facciamo ma noi siamo in ottima mano e non posso che essere di supporto“.

Sul mercato: “E’ evidentemente che qualcosa andrà fatto, non compete a me ma se mi sarà chiesto il parere lo farò. Già stanotte ne abbiamo parlato ma non è il mio ruolo“.

Foto: Twitter Genoa