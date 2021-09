Zinho Vanheusden si ferma per infortunio in casa Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblù: “Il Genoa Cfc rende noto che oggi Vanheusden non ha preso parte all’allenamento per un problema al muscolo flessore della coscia destra. Intanto procede il recupero di Caicedo, che riprenderà ad allenarsi in gruppo durante la sosta del campionato”.