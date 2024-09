Genoa, si ferma Miretti in allenamento. Problemi muscolari per il centrocampista

Problemi in casa Genoa che perde per infortunio il centrocampista Fabio Miretti. L’ex Juventus ha accusato un nuovo problema muscolare che al momento non è ancora stato specificato. Nelle prossime ore lo staff medico del Genoa lo visiterà con particolare attenzione per comprendere il suo effettivo stato di salute: previsti accertamenti clinici approfonditi per capire se c’è una lesione ed eventuali tempi di recupero.

Foto: Twitter Genoa