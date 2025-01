Genoa, sciarpa al collo e bagno di folla per il nuovo presidente Sucu

Dan Sucu sembra essere presidente del Genoa da anni. Dopo aver seguito la squadra al Via del Mare di Lecce, dove è arrivato un buon pareggio per 0-0, il nuovo proprietario del club è oggi al “Ferraris” per l’altrettanto importante sfida col Parma. Sciarpa al collo e presenza insieme al ds Blazquez sul rettangolo verde per il neo-patron rossoblu. Sarà la prima presenza ad una gara casalinga per l’imprenditore rumeno, che ha acquistato lo scorso dicembre il 77% del pacchetto di azioni della società.

Foto: X Genoa