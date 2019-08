Genoa, Saponara alle visite mediche: “Inizia un nuovo capitolo”

Riccardo Saponara è all’istituto Synlab Il Baluardo per le visite mediche di rito con il Genoa. Al suo arrivo, il classe ’91 ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Per me tornare qui è un piacere. Il Genoa è l’opportunità migliore dal punto di vista calcistico in questo momento della mia carriera e il presidente mi ha voluto fortemente. Il passaggio dalla Samp al Genoa? Si sa come funziona il calcio ormai, capisco l’amarezza dei tifosi doriani ma sono un professionista e darò il meglio di me. Voglio fare bene con questa squadra, che ha un allenatore che sa far giocare bene le sue squadre. Sono sicuro di entrare in un organico già ben organizzato e con grandi qualità. Cercherò di farmi amare per le mie qualità. In blucerchiato sono stato bene, ma questo è un nuovo capitolo“.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria