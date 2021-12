A Marassi si sta disputando il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, anticipo della 17a giornata di Serie A. All’intervallo il parziale è di 1-0 per i blucerchiati. Decide per ora un colpo di testa al settimo minuto di Gabbiadini, bravo a sfruttare un cross perfetto di Antonio Candreva. Per l’ex Inter si tratta del quinto assist stagionale.

FOTO: Twitter Gabbiadini