Genoa, rivolta social e Portanova finisce in tribuna

Non è un momento semplice per Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Il Genoa lo aveva convocato per la gara di ieri con il Sudtirol, probabilmente Gilardino non lo avrebbe utilizzato (al massimo lo avrebbe portato in panchina). Ma poi il Genoa ha deciso di mandarlo in tribuna, a seguito di una ribellione social scatenatasi nelle ultime ore con la richiesta di non utilizzare Portanova. Il calciatore probabilmente non parteciperà alla partita di domenica ad Ascoli, vedremo quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni. Di sicuro si tratta di una vicenda molto delicata.

Foto: Instagram Portanova