Genoa, ripresa la preparazione al Signorini

Vacanze finite per il Genoa di Davide Ballardini. La squadra rossoblù é tornata ad allenarsi oggi al Signorini con un programma particolare che non ha previsto l’utilizzo del pallone. Il gruppo è stato infatti diviso in scaglioni, a due a due, e in fasce differenziate tra mattina e pomeriggio con il compito di seguire il programma preparato appositamente. Lo staff agli ordini del neo tecnico Ballardini, nominato la scorsa settimana e vincente a La Spezia all’esordio sulla panchina del Grifone, ha predisposto una serie di test fisici accompagnati da rilevazioni funzionali, e una serie di lavori aerobici integrati. Iter fisioterapico per Stefano Sturaro, alle prese con il recupero dalla lesione di primo grado al bicipite femorale destro subita la scorsa settimana. Gli altri elementi in recupero hanno seguito percorsi alternativi.

Foto: Logo Genoa