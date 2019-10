Genoa, ripresa degli allenamenti: “Incontro positivo tra Andreazzoli e Preziosi”

Dopo la partita persa con il Milan, la ripresa degli allenamenti del Genoa era stata inizialmente disposta per ieri. L’intenzione del presidente Enrico Preziosi di sfiduciare il tecnico Aurelio Andreazzoli aveva però portato ad annullare la seduta per poter ricominciare una volta deciso in via definitiva il nuovo allenatore. E invece, dopo aver tentato di sedurre almeno quattro profili diversi, Preziosi ha invertito la rotta confermando l’ex romanista, che oggi ha condotto dunque la prima seduta settimanale in vista dell’impegno contro contro il Parma. Questo il report dell’allenamento, nel quale si parla di un incontro tra tecnico e presidente avvenuto nella giornata di ieri per fare il punto della situazione: “È ripresa dopo l’interruzione post Milan l’attività della squadra, senza i nazionali aggregati alle proprie rappresentative. Di buon mattino mister Andreazzoli, il team di collaboratori e i giocatori hanno raggiunto il Centro Signorini di Multedo. Prima tappa la club-house per fare gruppo e colazione insieme. Insieme si riparte nella settimana della seconda sosta di campionato. Da qui a sabato il programma di allenamenti si annuncia intenso. Per la seduta di giovedì sono già stati convocati una decina di ragazzi della Primavera, per integrare il gruppo attualmente a disposizione del tecnico, reduce dal positivo incontro di ieri con il presidente Preziosi per fare il punto della situazione“.

Foto: sito ufficiale Empoli