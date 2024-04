Genoa, Retegui e Cittadini regolarmente in gruppo

Buone notizie per Alberto Gilardino in vista della trasferta di Firenze contro la Fiorentina: tornano in gruppo Retegui e Cittadini. Di seguito il report: “Palla al centro per la ripresa degli allenamenti dopo il breve stop. Sulle ali del successo in casa dell’Hellas, il gruppo, col morale a mille, è ripartito a pieno regime. Nel primo pomeriggio, nella video room al primo piano di Villa Rostan, il coordinatore A.I.A. per i rapporti con le società di A e B, Riccardo Pinzani, ha tenuto una riunione di aggiornamento per calciatori e staff tecnico, presenti i dirigenti, con la proiezione di immagini inerenti situazioni di gioco. Una visita gradita nel quadro degli impegni promossi dall’associazione arbitrale. La fase in palestra ha introdotto la parte riservata ad addestramenti e partite tematiche sotto le direttive di ‘Gila’, del vice Caridi e dei collaboratori Dainelli e Murgita. Malinovsky e Matturro, tornato a correre, hanno proseguito i rispettivi iter, mentre Cittadini e Retegui hanno lavorato coi compagni. Trattamenti podologici a margine dell’allenamento. Giovedì la preparazione prevede una seduta”.

Foto: Instagram Genoa