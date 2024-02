Genoa, Retegui dimesso dall’ospedale: è già al Signorini per l’allenamento

Mateo Retegui è stato trattenuto in osservazione durante la notte presso l’ospedale San Martino di Genova per via di un malessere accusato sul volo di ritorno dopo la partita di Serie A contro il Napoli. L’attaccante era stato ricoverato ieri sera dopo un malessere accusato in seguito alla testata presa nello scontro con Ostigard. Ma arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, Retegui è stato dimesso dall’ospedale ed è già al Signorini per la seduta di scarico post gara.

Foto: Instagram Genoa